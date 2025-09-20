Açık farkla haftanın kazandıranı oldu

Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? İşte haftanın görünümü...
- BIST 100 endeksi, en düşük 10.264,25 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,89 üstünde 11.294,48 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,36 artarak 8 bin 165 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 lira, avro yüzde 0,39 yükselerek 48,6980 lira oldu.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, emeklilik fonları yüzde 3,14 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,50 ile "hisse senedi" fonları oldu.