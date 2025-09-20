Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 8 şirket (15-19 Eylül)

Borsada geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi açıklaması yapan şirketler alfabetik olarak şöyle:
1 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 1.435.700 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
2 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 3.627.936,00 USD (ÜçMilyonAltıYüzYirmiYediBinDokuzYüzOtuzAltıDolar) tutarında sözleşme imzalanmıştır (işbu açıklama itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz alış TL/USD kuru ile KDV hariç toplam 149.860.966,32 TL) Projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Taraflar arasında imzalanan Sözleşmeye ilişkin olarak, ilgili ön izinlerin olumlu sonuçlanıncaya kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Şirketimiz yönetim kurulunun aldığı karar ile içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Akabinde ilgili ön izinlerinin alınması ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işbu açıklama yapılmıştır.
3 DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. (DOFRB)
Açıklama şöyle:
DOF Robotik Sanayi A.Ş. ile Oklahoma Bilim Müzesi (Science Museum Oklahoma) Stratejik İş Birliği
DOF Robotik Sanayi A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Oklahoma Bilim Müzesi ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza atmıştır. Anlaşma kapsamında, müze içerisinde sergilenecek geliştirilmiş robotik sistemler ve zenginleştirilmiş içeriklerle desteklenen, yeni nesil uzay deneyimlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi planlanmaktadır.
Smithsonian Enstitüsü tarafından desteklenen Oklahoma Bilim Müzesi, 40.000 m²'lik alanı ve zengin içerikleriyle ABD'nin önde gelen kurumları arasında yer almakta ve her yıl 500.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır. İş birliği kapsamında hayata geçirilecek projeler, benzeri merkezlerde daha önce uygulanmamış, türünün ilk örneği olacak yenilikçi atraksiyonları içerecektir.
Dünya genelinde aynı kategoride faaliyet gösteren 5.000'den fazla merkez bulunmakta olup, bu merkezler eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren alanlarda en hızlı büyüyen sektörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Global ölçekte ziyaretçi sayıları her yıl yaklaşık %50 oranında artış göstermektedir.
İş birliği sözleşmesinin mali büyüklüğü ise ilerleyen dönemde netleşecektir.
4 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, bir kamu kurumunun açtığı Veri Tabanı Sunucusu Kapasite Artırımı İhalesinde en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ihale komisyonu kararı ile tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 118.600.000,00 TL. (YÜZ-ON-SEKİZ-MİLYON-ALTI-YÜZ-BİN TÜRK-LİRASI)
5 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Nordex şirketi arasında, Türkiye'de 2025 yılı içinde kurulacak olan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projeleri kapsamında, söz konusu projelere ait rüzgâr türbinlerinin taşıma, kaldırma ve montaj hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 7.200.000 USD olup, söz konusu projelerin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
6 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile FNS Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasında, "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi" kapsamında yaklaşık 380 km'lik otokorkuluk üretim ve teslim işi anlaşmasının birinci fazı yapılmış olup, söz konusu anlaşmanın bedeli 8.000.000 USD'dir.
7 PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. (PENTA)
Açıklama şöyle:
Penta Teknoloji, Akıllı Veri Altyapısı şirketi olan NetApp, Inc. ile yeni bir iş ortaklığı gerçekleştirerek ürün yelpazesini genişletti. Veri depolama alanında akıllı çözümler sunan NetApp'ın ileri seviye veri depolama ürünleri, yeni iş birliği kapsamında Penta Teknoloji güvencesi altında Türkiye'deki iş ortakları ile buluşacak.
8 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin iştiraklerinden Seiso Enerji Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bir savunma sanayii şirketi arasında Ankara'da bulunan fabrika çatılarına kurulacak Güneş Enerji Santralinin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin anahtar teslim yapımı (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) için 4.550.000 USD bedelle sözleşme imzalanmıştır.