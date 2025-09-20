Türkiye'de yeni bir banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun(BDDK) 27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23 mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.