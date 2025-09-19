Okyanus ve Akdeniz ikliminde görülüyor: Çankırı'ya nasıl geldi?

Kara yosunu polenlerinin rüzgarlarla taşınarak bölgeye ulaştığını tahmin ettiklerini dile getiren Ursavaş, "Evet bu tür Asya kıtası için yeni bir kayıt. Türkiye'de de sadece Çankırı ilinde ve üniversitemizde, kampüs içerisinde bulduğumuz bir tür." diye konuştu.

Türün ılıman iklimde yayılış gösterdiğini ancak karasal iklime sahip Çankırı'ya adapte olduğunu ifade eden Ursavaş, "Tür buraya gelmiş, uyum sağlamış, adapte olmuş. Bu da aslında küresel iklim değişikliğinin bir göstergesi. Çankırı karasal bir iklim olmasına rağmen buranın ikliminin zaman içerisinde ılımanlaştığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.