Artvin'de sağanak yağış sele neden oldu

Rize, Giresun ve Artvin'de, sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi.
Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Artvin'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi.
Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki 6 köyle ulaşım tamamen kesildi.
Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı.
Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.
Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanların neden olduğu tahribat, dron kamerasıyla kaydedildi.
Taşan dereler, su altında kalan tarım arazileri, kapanan köy yolları ve heyelan bölgeleri kameraya yansıdı.
Özellikle Borçka-Macahel yolundaki heyelan alanları ile Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yükselen su seviyesi dikkat çekti. Bazı sosyal tesislerin tamamen su altında kaldığı gözlendi.