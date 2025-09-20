Bir motokurye meslekte yaşadıklarını anlattı: Görünmüyoruz

Aksoy, motorunu kullanırken trafikte bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar. Bazı motorcu arkadaşlarımız dikkatli sürmüyor ve kurallara uymuyor. Ama onların yanında biz de yanmak istemiyoruz. Biz düzgün kullananlar kendimizin farkına varılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.