Bir motokurye meslekte yaşadıklarını anlattı: Görünmüyoruz

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının son haberinde, motokuryelerin trafikte karşılaştığı zorluklar, çalışma koşulları ve talepleri ele alındı.
1 ZORLUKLARI ANLATTI
Gündüzleri bir fabrikada çalışan ve akşam saatlerinde yarı zamanlı olarak motokuryelik yapan Hasan Hüseyin Aksoy, AA muhabirine çalıştığı süre boyunca karşılaştığı zorlukları anlattı.
2 İKİNCİ İŞ OLARAK YAPIYOR
Motorunu 2021'de aldığını anlatan Aksoy, maddi nedenlerden dolayı ikinci iş olarak motokuryeliğe başladığını aktardı.
3 TRAFİKTE GÖRÜNMÜYORUZ
Aksoy, motorunu kullanırken trafikte bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar. Bazı motorcu arkadaşlarımız dikkatli sürmüyor ve kurallara uymuyor. Ama onların yanında biz de yanmak istemiyoruz. Biz düzgün kullananlar kendimizin farkına varılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Aksoy ayrıca, motokuryelerin son dönemde sipariş alıp teslimat yapan kişilerden istenen belgelerden ve vergi şartlarından şikayetçi olduğunu ifade etti.
5 BAZI SİPARİŞLER YORUYOR
Bazı siparişlerin kendilerini fiziksel olarak yorduğunu vurgulayan Aksoy, özellikle çoklu kum paketleri ve su şişelerini taşımakta zorlandıklarının altını çizdi.
6 ASANSÖR YOKSA...
Aksoy, asansörün bulunmadığı ya da çalışmadığı binalarda da sipariş teslim ettiklerini ve bunun oldukça yorucu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
7 ASANSÖR ÇALIŞMIYORDU, 6. KATTA BULUŞTUK
"Bir sipariş götürmüştüm, asansör çalışmıyordu. Sipariş 12. kattaydı, 15 katlı bir bina. Müşteriyi aradım, 'Asansör çalışmıyor ne yapacağız' dedim, o da 'bilmiyorum ne yapacağız' dedi. 'Abi siz 6 kat inin, ben 6 kat çıkayım, ortada buluşalım, ben size siparişi orada teslim edeyim' dedim. Bu, unutamadığım anlardan biridir."
8 SÜRE ŞARTI
Motokuryelerin, teslimatları belirli bir zaman diliminde tamamlamak zorunda olduğunu belirten Aksoy, bu sürenin aşılması durumunda çağrı merkezlerinden aramalar alabildiklerini söyledi.
9 SABİT MAAŞ YERİNE...
Meslekte sabit maaş yerine sipariş başı ve kilometre başı ücret sisteminin geçerli olduğunu belirten Aksoy, bu durumun kuryeleri daha fazla kazanmak için siparişleri olabildiğince hızlı teslim etmeye ittiğini kaydetti.