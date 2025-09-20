Borsa İstanbul'da en değerli 3 şirket hangisi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,89 değer kazanarak 11.294,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.264,25 ve en yüksek 11.297,44 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 8,66 artışla 15.092,27 puan, sanayi endeksi yüzde 9,11 yükselişle 14.899,04 puan, hizmetler endeksi yüzde 6,02 kazançla 11.094,45 puan ve teknoloji endeksi yüzde 15,44 yükselişle 27.574,22 puan oldu.

BU HAFTA EN ÇOK ARTAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 55,29 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu. Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 41,55'le Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ ve yüzde 31,62'yle Destek Finans Faktoring izledi.

BU HAFTA EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,19'la Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ, yüzde 5,75'le Astor Enerji AŞ ve yüzde 5,4'le Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ olarak sıralandı.

EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 932 milyar 64 milyon lirayla ASELSAN, 621 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA ve 465 milyar 337 milyon lirayla Koç Holding oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,37 artışla 4 bin 874,86 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,03 artarak 41,3800 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,39 artışla 48,6980 lira oldu.

Geçen hafta 56,1070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,42 düşüşle 55,8710 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,40 yükselişle 52,1230 liradan alıcı buldu.