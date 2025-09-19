Pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket var (22 Eylül)

Borsa İstanbul'da pazartesi günü temettü dağıtacak şirketler şöyle:
1 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0069288 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi 24 Eylül.
2 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Ayen Enerji A.Ş. 6 eşit taksit halinde pay başına toplam brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü açıklamıştı. 6. taksit olarak net 0,2118909 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Eylül, ödeme tarihi 24 Eylül.