ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 66.37 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 51.71 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.89 yükselişle 11,294 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 274 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 166.60 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 60.40 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.19 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 11,124 ve 10,954 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,381 ve 11,468 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.28 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES



ALICILAR GÜÇLÜ

14.1 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 16.49 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 15.59 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.90-14.50

Satım aralığı: 15.70-15.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.

AKBANK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 61.15 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 66.65 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 68.25 seviyesine yönelebilir. 66.65 seviyesinin altında kapanışlarda 63.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 63.50-62.00

Satım aralığı: 65.00-66.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.42

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.083 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG



ÇIKIŞTA

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 81.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 88.20 seviyesindeki dirence yönelebilir. 85.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 81.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 81.00-80.50

Satım aralığı: 84.00-88.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.

ASTOR ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 109.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 102.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 114.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102.00-97.00

Satım aralığı: 114.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.95

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.121 puan azaldı.

COCA COLA İÇECEK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 45.14 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 46.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 50.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.50-46.25

Satım aralığı: 48.00-49.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.044 puan azaldı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 167.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 180.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 189.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 173.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 173.00-171.00

Satım aralığı: 180.00-186.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 134.7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 148 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 156.45 seviyesine yönelebilir. 148 seviyesinin altında kapanışlarda 142.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 142.00-138.00

Satım aralığı: 149.00-143.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.

T. HALK BANKASI



ÇIKIŞTA

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 24.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 27.04 seviyesindeki dirence yönelebilir. 26.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.70-23.90

Satım aralığı: 25.75-26.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)



ALICILAR GÜÇLÜ

13.8 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 15.96 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 15.07 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.30-13.90

Satım aralığı: 15.20-14.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.098 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 169.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 184.80 seviyesindeki dirence yönelebilir. 183.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 169.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 169.00-162.00Satım aralığı: 176.00-183.00Endeks Ağırlığı (%): 3.05Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.

KOZA ALTIN



YÜKSELİŞTE

25.04 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 25.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 25.10 seviyesine yönelebilir. 25.04 seviyesinin altına sarkmalarda ise 22.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22.90-22.00

Satım aralığı: 23.90-25.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.72

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.043 puan arttı.

MAVİ GİYİM



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 37.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 41.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.50-30.25

Satım aralığı: 41.75-37.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.071 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

Alıcılar güçleniyor. 415.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 450.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 480.38 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 430.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 430.00-417.50Satım aralığı: 457.50-490.00Endeks Ağırlığı (%): 1.26Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.

MİA TEKNOLOJİ



ÇIKIŞTA

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 42.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 48.56 seviyesindeki dirence yönelebilir. 45.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42.50-38.50

Satım aralığı: 46.25-50.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.011 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 19.84 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 21.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.20-19.90

Satım aralığı: 22.30-23.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 228.3 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 237.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 245.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 237.00-234.00

Satım aralığı: 245.00-252.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.033 puan azaldı.

VESTEL



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 36.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 39.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 41.21 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 36.67 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.50-38.50

Satım aralığı: 39.25-39.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.