Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu

SPK, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (ADEL) bedelsiz sermaye artırımı (%1000) başvurunu onaylamıştı. Şirket dün (2 Eylül) KAP'a bedelsiz tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 4 Eylül 2024. Şirketin açıklaması şöyle:

Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 1.450.000.000 TL dahilinde 23.625.000 TL olan ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 236.250.000 TL arttırılarak toplam 259.875.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesi ile "Paylar" başlıklı 12'nci maddesinin tadiline uygunluk verilebilmesi için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu ' nca 28.08.2024 tarihinde onaylanmış ve 29.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç metni ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi ise 04.09.2024 olarak belirlenmiştir.