Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 5,5555555 TL, net 4,7222221 TL temettü dağıtılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan konsolide vergi sonrası 2.871.345.742.-TL net dönem kârından 99.100.000.-TL genel kanuni yedek akçe ve 1.772.245.742.-TL olağanüstü yedek akçe ayrıldıktan sonra, toplam brüt 1.000.000.000.-TL kâr payının yukarıda yer alan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılması ve ödemenin 26 Mart 2025 tarihinden itibaren nakden yapılması ve 40.761.641.-TL geçmiş yıl zararının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere kapatılması 19 Mart 2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmıştır.