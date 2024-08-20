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AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...

SPK'dan halka arz onayı alan AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı 21-23 Ağustos'ta gerçekleşecek.

20 Ağustos 2024 | 16:13
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...

AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı AHSGY borsa koduyla Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 21-23 Ağustos'ta yapılacak.

  • Halka arz fiyatı pay başına 25,20 lira olarak belirlenen şirketin 50 milyon lot sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 25,64'ü halka açılmış olacak.
  • Halka arz edilecek hisselerin yüzde 75'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 25'i de yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılırken halka arz büyüklüğünün 1 milyar 260 milyon lira olması bekleniyor.

HALKA ARZ NOTLARI

Talep Toplama Tarihleri 21-22-23 Ağustos
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı
Fiyat 25,20
Halka Arz Büyüklüğü Mevcut Ödenmiş Sermaye: 145.000.000 TL Sermaye Artırımı: 50.000.000 TL Toplam Sermaye: 195.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı %25,64
Tahsisat Grupları 37.500.000 TL nominal değerli kısmı (%75) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 12.500.000 TL nominal değerli kısmı  (%25) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Satmama Taahhüdü Şirket ve mevcut hissedarlar için 1 yıl
Fiyat İstikrarı        Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 21 (yirmibir) gün.

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka arz gelirlerini yatırım, üretim ve şirketin işlerinin gelişmesinde yapılanmasında kullanacaklarını söyledi.

Halka arz olmanın stratejik bir karar olduğunu belirten Ekşi, "AHES GYO'yu hem kurumsallaşma açısından hem şeffaflık hem de bugüne kadar ki deneyimlerimizle halkımızla paylaşarak bize ortak olacak hissedarlarımızın bu kazanımlarımızdan daha çok faydalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AHES GYO olarak İstanbul'da özellikle Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşümün yoğun olduğu bölgede tamamlanmış daire ve dükkanlarının bulunduğunu aktaran Ekşi, bunun dışında Gebze'de ticaret arsaları, Pendik'te konut ve ticaret arsalarının yanı sıra Gaziosmanpaşa'da otel projeleri olduğu bilgisini paylaştı.

'Değişik şehirlerde de yatırımlarımız devam ediyor"
Süleyman Ekşi, AHES GYO'nun bir ortağının da AHES İnşaat olduğunu kaydederek, "Şu anda deprem konutları, üniversite ve 2 tane şehir hastanesi olmak üzere devam eden yaklaşık 8-10 bin kişinin istihdam edildiği, ülkemize katkıda bulunan şantiyelerimiz mevcut. Dolayısıyla bizim AHES GYO olarak yalnızca İstanbul değil, değişik şehirlerde de yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Şirketlerinin GYO olarak banka borçlarının olmadıklarına işaret eden Ekşi, "Kendi gayrimenkulleri üzerinde bitmiş projeleri olan ve halihazırda şu anda Gaziosmanpaşa'da satılacak olan daireler ve bunun yanında Çamlıca'daki eğitim binasıyla bu yıl 75 milyon lira, diğer dükkanlarla beraber 100-150 milyon lira civarında bir geliri olan ve kurumsallaşmaya önem veren bir yapıda ilerlemeye devam ediyoruz. İstanbul, genişliyor dolayısıyla ihtiyaçların da çoğalacağını düşünüyoruz. Tabii biz GYO olarak da halkımızdan alacağımız bu destekle yeni yatırımı ve yeni istihdamlara katkı da bulunacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

 

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