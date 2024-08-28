AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı 21-23 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Şirket payları 29 Ağustos Perşembe gününden itibaren borsada işlem görecek. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada "Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 195.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 29/08/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 25,20 TL/pay baz fiyat, "AHSGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

ENDEKSLER

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bir diğer açıklama ise şöyle: AHES GMYO payları, 29/08/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 195.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.

HALK ARZ SONUÇLARI

AHES Gayrimenkul halka arz sonuçları şöyle açıklanmıştı: Halka arzda birim fiyat 25,20 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 1.260.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,70 katı oranında talep gelmiştir