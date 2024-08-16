Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?

Ticari üniteler, satışa hazır konutlar, devam eden konut ve otel projelerinden oluşan bir portföye sahip olan Ahes GYO’nun halka arzı SPK tarafından onaylandı.

AHES HALKA ARZ FİYATI NE?

Halk Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 25,20 TL olarak belirlendi.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Ahes GYO’nun halka arzında, çıkarılmış sermayesinin 145 milyon TL'den 195 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 50 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak olup, halka arz büyüklüğü 1 milyar 260 milyon TL olarak hedefleniyor.

BİREYSELDE EŞİT DAĞILIM OLACAK

Halka arz edilecek payların %75’inin yurt içi bireysel yatırımcıya, %25’inin ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilmesi planlanıyor. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

HALKA AÇIKLIK ORANI

Halka arzda halka açıklık oranının da %25,64 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.