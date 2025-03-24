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Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) bu hafta temettü ödemesi yapacak şirketler arasında. Peki, şirket ne kadar temettü dağıtacak ve ne zaman ödeme yapacak? Akçansa temettü dağıtımıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

24 Mart 2025 | 08:18
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmının, o şirketin hissedarlarına dağıtılmasıdır. Başka bir deyişle, bir şirketin kârından hissedarlarına ödediği kar payıdır. Borsa İstanbul'da 24-28 Mart haftası temettü dağıtacak 13 şirket bulunuyor. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) da temettü dağıtacak şirketler arasında. Şirket pay başına brüt 6,2680510 TL, net 5,3278433 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 24 Mart 2025. Ödeme tarihi ise 26 Mart 2025. Şirket temettü kararını şöyle duyurmuştu.

Şirketimizin 18 Mart 2025 tarihli Genel Kurul kararı ile;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 1.672.506.649,00 TL Dönem Net Kârı elde edilmiştir.

Aşağıdaki kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2024 yılı Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1.672.506.649,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı     9.572.353,41 TL
İkinci Kâr Payı     1.190.427.646,59 TL
Toplam Brüt Kâr Payı    1.200.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 119.042.764,66 TL
Özel Yedekler     6.703.414,67 TL
Olağanüstü Yedek    346.760.469,67 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

• Ortaklara dağıtılacak 1.200.000.000,00 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,

• Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 6.703.414,67 TL'sinin 2024 yılında satışı yapılan iştiraklerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; 234.358.443,83 TL' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle, 2024 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %626,81 (Brüt), %532,78 (Net) oranında toplam toplam 1.200.000.000,00 TL Kar Payının 24 Mart 2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

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