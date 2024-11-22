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Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 şirketin sermaye artırımına onay verdi. Akfen Yenilenibilir Enerji A.Ş. (AKFYE) de bugün KAP'a tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK onayı ve satış fiyatının tespiti amacıyla Borsa'ya başvuru yapılması hakkında KAP'a bildirimde bulundu.

22 Kasım 2024 | 10:53
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 şirketin sermaye artırımına onay verdi. SPK haftalık bültenine göre, Kurul Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin tahsisli sermaye artırım talebini de onayladı. Akfen Yenilenibilir Enerji A.Ş.'den (AKFYE) bugün (22 Kasım) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı Bülteni'nde duyurulduğu üzere;

Şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 20.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.016.031.947 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle toplam satış hasılatı 3.150.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılması, artırılacak sermaye nedeniyle ihraç edilecek payların Şirket'ten olan nakit alacaklarına mahsuben Akfen International Holding B.V.'ye tahsis edilmesi için düzenlenen ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin;

1) a) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirleneceği göz önünde bulundurularak, pay satış fiyatının Borsa'nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

b) Belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Akfen International Holding B.V. tarafından verilen, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satışının kısıtlanması ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da bu payları satın alanların söz konusu sınırlamaya tabi olacağına ilişkin taahhüt çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın hesaplanması amacıyla 22.11.2024 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Belirlenecek satış fiyatına göre ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılarak tahsisli sermaye artırımına yönelik süreç yürütülecek ve ilgili açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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