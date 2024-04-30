Nokia 3210 neden çok sevilmişti? Yıllar sonra bu tasarımla dönüyor

1999 yılında tanıtılan Nokia 3210 önemli ticari başarılar elde etti ve bir dönem gerçekten çok popülerdi... Peki, Nokia 3210 neden çok sevilmişti ve şimdi 2024 model Nokia 3210 nasıl görünebilir? Birlikte bakalım:

1 O DÖNEM İÇİN ÇIĞIR AÇICIYDI İlk olarak 18 Mart 1999'da tanıtılan Nokia 3210 kendi dönemi için hem çığır açıcı hem de oldukça popüler bir telefondu. 3210'u tasarlayan ekip diğer telefonlardan değil Casio'nun G-Shock saatleri ve Sony'in Walkman'i gibi tüketici cihazlardan ilham aldı. Çünkü iş kullanımının ötesinde bir hedef kitle seçmişlerdi. Kafalarındaki fikir kullanıcının, zevkine göre kişiselleştirebileceği bir telefondu. Çünkü aslında o dönem büyük cep telefonu üreticileri gençleri düşünerek bir cihaz yapmamıştı. 'Havalı hale' getirmek üzerine kafa yordular.

2 BAŞARI GETİREN STRATEJİ: ÖNCE ANTENE ODAKLANDILAR Slate.com'un 2016 tarihli bir makalesine göre tasarım ekibi önce cep telefonlarının en az havalı görünen kısmına odaklandı: Anten... Çünkü hem estetik görünmüyordu hem de cepte taşırken rahatsız ediyordu. Ancak şöyle bir sorun vardı... Diğer modellerin anteni vardı ve tüketicide sanki anteni olmayan bir telefon iyi çalışmayacak gibi bir kaygı bulunuyordu. Ancak anteni estetik bir görüntüye kavuşturma düşüncelerinden sonuç çıkmadı. Nokia tasarımcıları, anteni telefonun içine yerleştirerek onu tasarımdan çıkarttılar.

3 VE 3210'UN POPÜLARİTESİ Nokia 3210 özellikle gençler arasında popüler oldu. Dahili antenler ve T9 (tahmini metin) gibi son teknoloji özellikleri bünyesinde barındırıyordu. Gençleri hedefleyen reklam kampanyasının başarısı 3210'un özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da büyük bir ticari başarı (yaklaşık 160 milyon adet) elde etmesini sağladı.

4 NEDEN ÇOK SEVİLDİ? Peki, Nokia 3210 neden çok sevildi? Nokia.fandom'a göre 3 oyunun dahil edilmesi, değiştirilebilir kapaklar, dahili anten, özelleştirilebilir zil sesleri ve rekabetçi fiyatlar, telefonun 15-25 yaş arası kişiler arasında büyük bir popülerliğe sahip olmasını sağlamıştı. Nokia 3210'la birlikte gelen 'yılan' oyunu bir döneme damgasını vurdu, milyonların oynadığı bir oyun haline geldi. Yine 3210, kullanıcıların kendi zil seslerini oluşturmalarına olanak tanıyan ilk modeldi. Nokia.fandom'a göre SMS mesajlaşma servisi aracılığıyla gönderilen 'resimli mesajlar', telefona uygulanarak kullanıcıların önceden yüklenmiş resimleri birbirlerine göndermelerine olanak tanıdı.

5 GUARDİAN'A GÖRE 4 FAKTÖR Guardian'ın 2015 tarihli bir makalesine göre de muazzam pil ömrü, değiştirilebilir renkli kapaklar, sağlamlık ve yılan oyunu bu ilgiyi beslemişti. Hatta Guardian bir dönem internette şu esprinin dolaştığını yazmış; "En son 2001 yılında bir düğünde giydiğim ceketi giydim ve cebimde bir Nokia 3210 buldum. Hala 2 çubuk pili kalmıştı"

6 İKONİK MODEL GERİ DÖNÜYOR Şimdi tüm zamanların en ikonik telefonlarından 3210 yeniliklerle geri dönüş yolunda. Çünkü Finlandiyalı marka HMD Global, Kenya'daki lansmanında Yeni HMD Pulse akıllı telefonu ve Nokia 225 4G'yi tanıtmanın yanı sıra nostalik bir vurgu da yaptı: Nokia 3210’un 2024 sürümü…

7 GÖRSELLER PAYLAŞILDI Nokiamob'un haberine göre 2024 model Nokia 3210'un ilk resmi render görselleri paylaşıldı.

8 YENİ 3210 Genel görüş telefonun Nokia 3210'u güçlü bir şekilde anımsattığı yönünde. Görselleri paylaşılan telefonun gövde şekli olarak da Nokia 6310'u andırdığı yorumu yapılıyor.