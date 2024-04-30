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Macaristan'dan sonra... Çinli otomobil devi Avrupa'da bir fabrika daha düşünüyor

Dış basına yansıyan haberlere göre Çinli otomobil devi BYD, Avrupa'da ikinci bir fabrika düşünüyor... İtalya iddiası ise BYD tarafından doğrulanmış değil.

30 Nisan 2024 | 14:49
Son Güncellenme: 30 Nisan 2024 | 15:08
Macaristan'dan sonra... Çinli otomobil devi Avrupa'da bir fabrika daha düşünüyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'da açacağını duyurmuştu. Fabrikanın Szeged yakınlarında inşa edileceği açıklanmıştı. Szeged tesisi Avrupa'daki ilk BYD binek otomobil fabrikası olacak. BYD Aralık ayında Macaristan kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın kalbinde yer alan Macaristan, önemli bir ulaşım merkezidir ve otomotiv endüstrisinde zengin bir uzmanlık geçmişine sahiptir. Olgun bir altyapıya ve köklü bir endüstriyel temele sahip olan Macaristan, birçok seçkin Avrupalı ​​üretici tarafından binek otomobillerin üretim yeri olarak seçilmiştir. Bu, BYD'nin Macaristan'ı Avrupa üretim operasyonlarının merkezi haline getirme kararını da destekliyor" demişti. Chip Online'ın derlemesine göre BYD, Avrupa'da ikinci bir fabrika planlıyor olabilir. İşte detaylar:

 

1 AVRUPA'DA İKİNCİ FABRİKA İDDİASI

AVRUPA'DA İKİNCİ FABRİKA İDDİASI CompleteCar'ın 26 Nisan tarihli haberine yakın zamanda BYD'nin Avrupa operasyonlarına başkanlık etmek üzere atanan Stella Li, BYD'nin Avrupa'da ikinci bir fabrika kurmayı düşündüğünü doğruladı. Şirketin Macaristan'daki ilk fabrikasının önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi bekleniyor. BYD ayrıca Tayland ve Brezilya'da da fabrikalar inşa ediyor. Habere göre Li, Çinli markaların Avrupa'da bazı algı sorunlarının üstesinden gelmesi gerektiğinin farkında olarak BYD'nin satış yaptığı pazarlara yatırım yaptığından emin olmak istediğini söyledi. İkinci bir Avrupa fabrikası için henüz bir zaman çizelgesi ya da yer belirlenmiş değil.

2 'İKİ FABRİKA DA YETERLİ OLMAYABİLİR'

'İKİ FABRİKA DA YETERLİ OLMAYABİLİR' Motor1.com'un haberine göre ise Stella Li, Pekin Otomobil Fuarı haftasında Çinli şirketin Shenzen'deki merkezinde düzenlenen bir etkinlikte, Eski Kıta'da tek bir fabrikanın yeterli olmayabileceğini, hatta belki iki fabrikanın bile yeterli olmayabileceğini söyledi.

3 İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ FABRİKA GELİR Mİ?

İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ FABRİKA GELİR Mİ? Haberde şu yorum var:"Yıl sonuna kadar Macaristan'da bir fabrika inşa edileceğini duyurmuş olan BYD'nin Eski Kıta'yı fethetme stratejisi, Li'nin de belirttiği gibi yeni bir hatta iki fabrika açmayı içerebilir"

4 İTALYA DEĞİL

İTALYA DEĞİL Daha önce BYD'nin İtalya'da fabrika kuracağı söylentileri çıkmıştı. Ancak motor1.com'un haberine göre BYD yöneticisi bu söylentileri doğrulamıyor ve "İtalyan hükümeti ile herhangi bir diyalog yok" diyor ve ekliyor: İtalya'nın yanı sıra İspanya, Fransa ya da Almanya da olabilir. Bekleyip görmemiz gerekecek.

5 MALİYETLİ AMA

MALİYETLİ AMA Makaleye göre Li, “Avrupa'da üretim yapmanın enerji ve işgücü açısından daha maliyetli olduğu doğrudur, ancak bir bölgede yerleşik olmak ve oraya yatırım yapmak marka algısı açısından bir avantaj olmanın yanı sıra gereklidir. Çünkü yerel olarak üretim yapmak istihdam yaratmak ve ekonomik ve sosyal hayata aktif olarak katkıda bulunmak anlamına gelir" diyor.
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