Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?

Alarko Holding A.Ş. dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na genel kurulun kabul ettiği temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 3 Haziran 2024... Alarko'dan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi:

ALARKO TEMETTÜ TARİHİ

Alarko Holding A.Ş. nin 27.05.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında;