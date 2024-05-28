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Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?

Alarko Holding A.Ş. dün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'da kabul edilen temettü kararını duyurdu. Peki, Alarko ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü tarihi ve detaylar

28 Mayıs 2024 | 08:28
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?

Alarko Holding A.Ş. dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na genel kurulun kabul ettiği temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 3 Haziran 2024... Alarko'dan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi:

ALARKO TEMETTÜ TARİHİ

Alarko Holding A.Ş. nin 27.05.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında;

  • Şirketimizin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 6.907.066.467 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.053,67 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 6.578.548.106,33 TL'dir.
  •  Net dönem kârına 4.381.540 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6.582.929.646,33 TL'nin %14,85'ine tekabül eden 978.141.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kâr payı olarak ayrılmasına,
  • Dağıtılacak kâr payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kâr payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
  •  Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
  •  Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
  • Kâr payı dağıtımına 30.05.2024 tarihinde başlanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.
     
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