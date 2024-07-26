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Alarko Holding'den (ALARK) geri alım

Alarko Holding bugün (26 Temmuz) KAP'a pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

26 Temmuz 2024 | 23:27
Son Güncellenme: 27 Temmuz 2024 | 00:15
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım

Şirketten paylaşılan açıklamada şu bilgi verildi: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 26.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 104,40 TL - 103,50 TL (ağırlıklı ortalama 103,88 TL) fiyat aralığından toplam 96.250 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.807.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,565'dir.
 

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Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni hat açılışını duyurdu
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
Tetamat Gıda (TETMT) temettü kararını duyurdu
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GERİ
İLERİ
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