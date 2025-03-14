Alarko Holding'den temettü kararı

Alarko Holding A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 2,6 TL, net 2,2506537 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Nisan 2025, ödeme tarihi ise 21 Nisan 2025. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 2.092.525.630 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 335.253.540 TL kontrol gücü olmayan paylar ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 1.757.272.090 TL'dir.

- Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

- Net dönem kârına 3.206.885 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 1.760.478.975 TL'nin %64,24'üne tekabül eden 1.131.000.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- Kâr payı dağıtımına 17.04.2025 tarihinde başlanmasına, Bu önerimizin genel kurulun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

