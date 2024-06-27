Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması

Alarko Holding A.Ş.'den bugün (27 Temmuz) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 27.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 103,50 TL - 102,50 TL (ağırlıklı ortalama 103,00 TL) fiyat aralığından toplam 97.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.095.440 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,401'dir.

