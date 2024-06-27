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Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması

Alarko Holding A.Ş. bugün pay geri alım işlemlerine ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.

27 Haziran 2024 | 19:11
Son Güncellenme: 27 Haziran 2024 | 19:35
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması

Alarko Holding A.Ş.'den bugün (27 Temmuz) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler verildi: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 27.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 103,50 TL - 102,50 TL (ağırlıklı ortalama 103,00 TL) fiyat aralığından toplam 97.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.
Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.095.440 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,401'dir.
 

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Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
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Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
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