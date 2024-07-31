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Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması (31 Temmuz)

Alarko Holding bugün (31 Temmuz) KAP'a payların geri alınmasına ilişkin bildirimde bulundu.

31 Temmuz 2024 | 18:43
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması (31 Temmuz)

Alarko Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 31.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 104,80 TL - 103,50 TL (ağırlıklı ortalama 104,10 TL) fiyat aralığından toplam 96.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.903.243 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,587'dir.
 

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DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
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