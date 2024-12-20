Alarko Holding'ten arsa satış haberi

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Bağlı ortaklıklarımızdan Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş.' nin aktifinde kayıtlı, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi'nde bulunan, tapunun 7375 ada 1 parselinde kayıtlı 95.351,39 m2 yüzölçümlü arsanın satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, söz konusu arsanın KDV dahil 1.856.847.751,13 TL satış bedeli karşılığında Universal Wind Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne peşin olarak satılmasına, karar verilmiştir.

