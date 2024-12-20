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Alarko Holding'ten arsa satış haberi

Alarko Holding A.Ş. bugün KAP'a bağlı ortaklığı Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı arsanın satışına ilişkin açıklama yaptı.

20 Aralık 2024 | 19:26
Alarko Holding'ten arsa satış haberi

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Bağlı ortaklıklarımızdan Alarko Konut Projeleri Geliştirme  A.Ş.' nin aktifinde kayıtlı, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi'nde bulunan, tapunun 7375 ada 1 parselinde kayıtlı 95.351,39 m2 yüzölçümlü arsanın satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, söz konusu arsanın KDV dahil 1.856.847.751,13 TL satış bedeli karşılığında Universal Wind Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne peşin olarak satılmasına, karar verilmiştir.
 

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20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
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