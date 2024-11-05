Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 05.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 84,00 TL - 81,75 TL (ağırlıklı ortalama 83,51 TL) fiyat aralığından toplam 179.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 8.226.343 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,891'dir.