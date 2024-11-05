ARA
DOLAR
34,33
-0,05%
DOLAR
EURO
37,54
0,38%
EURO
GRAM ALTIN
3024,12
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
8618,57
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)

Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) KAP'a bugünkü (5 Kasım) pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

05 Kasım 2024 | 19:18
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 05.11.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 84,00 TL - 81,75 TL (ağırlıklı ortalama 83,51 TL) fiyat aralığından toplam 179.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 8.226.343 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,891'dir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3024,12 0,05%
  • ALTIN ONS 2740,13 0,1%
  • BIST 100 8618,57 -0,52%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,82 -0,22%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38505 -0,37153%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,8 -0,6451%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3279 -0,0483%
  • EURO/DOLAR 1,0922 0,4253%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5386 0,3835%
  • STERLIN/DOLAR 1,30226 0,53888%
Borsa Haberleri
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bildirimi
THY'den 3. çeyrek değerlendirmesi
Tofaş, Stellantis Europe ile imzalanan sözleşmeyi duyurdu
Yabancı yatırımcı hisse satışını 4. haftaya taşıdı
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
ASELSAN dev sözleşmeleri duyurdu
Ünlü yatırımcının kasasındaki nakit rekor seviyeye ulaştı
Borsada haftanın en'leri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL