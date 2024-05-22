ALB Yatırım'dan 22 Mayıs BİST 100 teknik bülteni

Borsa İstanbul Salı günü yüzde 0,26 oranında yükseliş ile 10767 seviyesinden başladı. Gün içinde endeks, 10775 seviyesini de aşarak Fibonacci Expansion direnç seviyesi olan 11085 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden baskı gören endeks günü yüzde 1,45 artışla 10895 rekor seviyesinden tamamladı. Ayrıca endeks 214,986 Milyon TL ile yılbaşından bu yana en yüksek günlük hacme ulaştı. Yeni günde endeksin yükselişine devam etmesi durumunda 11085, 11350 ve 11733 seviyelerine doğru pozitif ivme kaydedilebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10775, 10650 ve 10400 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.



Günün en çok değer kazanan sektörleri Banka, İletişim ve Mali olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise Spor, Orman Kağıt Basım ve Taş Toprak oldu. Borsa İstanbul genelinde Salı günü ilk 5 kurum bazında 1.497 milyon TL para girişi gerçekleşirken; bu girişte en yüksek pay TUPRS, ISCTR ve YKBNK hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif yönde baskılayan hisseler ise MGROS, MAVI ve SOKM oldu.



Dün, TÜİK tarafından açıklanan tarım Girdi Fiyatları verilerine göre, 2024 Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 1,16, 2023 Aralık ayına göre ise yüzde 12,67 artış gösterdi. Fiyatlar 2023 Mart ayına göre ise yüzde 49,93 artış gösterdi.



Öte yandan Türkiye-İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi amacıyla başlanacak müzakereler öncesinde görüş alışverişinde bulunuldu. Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.

Teknik Analiz:



BİST Teknik Görünüm:

Borsa İstanbul Salı günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte Fibonacci 11085 seviyesine kadar ulaştı. Bu seviyeden bir miktar baskı gören endeks günü 10895 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 11085, 11350 ve 11733 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde endekste negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10775, 10650 ve 10400 seviyelerine doğru gerileyebilir.

Dirençler : 11085 / 11350 / 11733

Destekler : 10775 / 10650 / 10400

VIOP Teknik Görünüm:

VİOP Yakın Vade Kontratında Salı günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 12494 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 12750, 13000 ve 13200 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 12300, 12050 ve 11720 seviyelerine doğru gerileyebilir.

Dirençler: 12750 / 13000 / 13200

Destekler: 12300 / 12050 / 11720

Şirket Haberleri

TRILC: Turk İlaç ve Serum San. A.Ş'nin Ankara Akyurt tesislerinde üretimini planladığımız ampul formundaki ilaçlar için, üretim yeri ve hatları ile ilgili gerekli hazırlıklar tamamlamıştır.

Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı İlaç ve Denetim Daire Başkanlığı' na mevcut GMP belgemize "ek faaliyet" kapsamında yerinde denetim başvurusu yapılmıştır.



MOBTL: Dünya akıllı telefon pazarındaki en büyük markalardan biri olan OPPO akıllı telefonlarının Türkiye'deki üretim hakkı, 2024 yılı Ocak ayında imzalanan anlaşma ile Mıstaçoğlu Grup Şirketlerinden AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (AGM) münhasıran devir edilmişti. Daha önce de kamuoyunun dikkatine sunulduğu üzere, MOBİLTEL ile AGM arasında imzalanan bir diğer anlaşma ile MOBİLTEL, TSS (elektronik ürün satan zincir marketler) kanalında münhasır bir şekilde OPPO markalı ürünlerin satış, pazarlama ve dağıtım haklarını elde etmişti. AGM tarafından üretilen OPPO markalı akıllı telefonların ilk satış tarihi, 21 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan lansman toplantısı ile duyurulacaktır. MOBİLTEL'in OPPO markalı akıllı telefon satışları da eş zamanlı olarak başlayacak ve şirketin gelirlerine pozitif yönde katkı sağlayacaktır.



ARZUM: Şirketimizin yurtdışı operasyonlarının gelişmesi ve globalleşme çalışmalarına hız verilmesi amacıyla; Dubai'nin Jebel Ali Serbest Bölgesinde "Arzum FZE" ünvanıyla kurulan %100 bağlı ortaklığımızın faaliyetlerine başlaması için gerekli olan 200.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi tutarındaki kuruluş sermayesi, bugün tarihi itibarıyla sağlanmış olup ortaklığımızın kısa süre içinde Dubai'de ticari faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.



GESAN: Şirketimiz, MENEKŞE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile 154 kV Menekşe RES ve TM Yapım İşinin RES parkı, yüksek gerilim trafo merkezi elektriksel tedarik, montaj, inşaat, test-devreye alma işleri için anlaşmaya varmış ve 21.05.2024 (bugün) tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 2.600.000 -USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 83.707.000, -TL'dir.).



KLSYN: Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir müşteri arasında müşterinin yurt içinde yürüttüğü projenin hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 21.05.2024 tarihinde 37.641.210 TL + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Mobilya sevkiyatının 30.07.2024 tarihinde teslim edilmesi planlanmaktadır.



ENERY: Şirketimizin %49 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gerçekleştirilen, Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Armagaz) ve Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (Çordaş) Dağıtım Şebekesi Satış İhalesinde en yüksek şebeke satın alma bedelini teklif etmesi sonucunda EPDK'nın 09/05/2024 tarihli ve sırasıyla 12615 ve 12616 sayılı Kurul Kararlarıyla anılan dağıtım şebekelerinin devrinin yapılması ve Doğal Gaz Dağıtım Lisansı verilmesinin uygun bulunduğu hususu duyurulmuştu. Bu kapsamda, 21.05.2024 (bugün) tarihinde iştirakimiz A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. ile Armagaz ve Çordaş arasında söz konusu Doğal Gaz Dağıtım Şebekelerine yönelik devir sözleşmelerinin imzalandığı hususu Şirketimize bildirilmiştir.

