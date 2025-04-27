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Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)

Alfa Solar Enerji bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

26 Nisan 2025 | 11:20
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde göre pay başına brüt 0,1630434 TL, net 0,1385868 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 1 Ekim. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2025 tarihli toplantısında, 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının ilk yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
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Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
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Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
GERİ
İLERİ
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