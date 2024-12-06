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Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (Yüzde 300) almıştı. Şirket, bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu.

06 Aralık 2024 | 17:19
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 9 Aralık olarak açıklandı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 
Şirket sermayesinin, 183.750.000 TL 'dan tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artırılarak 735.000.000 TL 'na çıkarılması nedeniyle yapılacak 551.250.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak şirket Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarihinde onaylanmış ve aynı tarihli 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştı. 551.250.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09.12.2024 olarak belirlenmiştir.
 

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Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
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Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
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İLERİ
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