Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 9 Aralık olarak açıklandı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket sermayesinin, 183.750.000 TL 'dan tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artırılarak 735.000.000 TL 'na çıkarılması nedeniyle yapılacak 551.250.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve bununla ilgili olarak şirket Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 28.11.2024 tarihinde onaylanmış ve aynı tarihli 2024/54 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştı. 551.250.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 09.12.2024 olarak belirlenmiştir.

