ABD tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareket, ons altında satış baskısını artırıyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeler ise ons altının değer kazanmasını tetikliyor.

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1.700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Tepki alımlarının görülmesi durumunda, 1.730 ve 1.735 dolar direnç seviyelerinin takip edilebileceği kaydediliyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1.660 ve 1.625 destek seviyeleri yakından izlenebilir.

Bu arada piyasanın ABD Başkanı Biden’ın altyapı paketine aşırı tepki göstermediği, enflasyon beklentilerinde keskin bir bozulma olmadığı görülüyor.

Bunun da altın için yükseliş tarafında bir fırsat olabileceği, 1.750’ye doğru hareketin bu nedenle olağan karşılanabileceği belirtiliyor.