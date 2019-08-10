Altının cazibesi devam eder mi?

Ağustos 10, 2019 0 Yorum 77 Okunma
Altının cazibesi devam eder mi?

Altı yılın zirvesine ulaşan altının onsu 1.500 doları geçti. Gram altın da 266 TL civarına geldi.

Global piyasalarda risklerin artması altının yükselişini tetikliyor. Uzmanlar, risklerin devam etmesi halinde altın fiyatları için 1.700-1.800 arasına işaret ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap