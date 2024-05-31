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Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzı için 29-30 Mayıs'ta talep toplanmıştı. Altınkılıç halka arzına ilişkin sonuçlar bugün belli oldu. Halka arzda toplamda 1.287.718 adet yatırımcıya pay satışı yapıldı.

31 Mayıs 2024 | 14:27
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2024 | 14:39
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

SPK'nın halka arz onayı verdiği şirketler arasında Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ de bulunuyordu. Deniz Yatırım, bugün halka arz sonuçlarını paylaştı. Toplam halka arz büyüklüğü 778.677.300 TL olarak gerçekleşti. İşte Altınkılıç halka arz sonuçları:

ALTINKILIÇ HALKA ARZ SONUÇLARI

Deniz Yatırım'dan bugün KAP'a yapılan bildirimde Altınkılıç halka arz sonuçlarıyla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

  • Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 29 - 30 Mayıs 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22,98 TL’den talep toplanmıştır.
  • Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 33.885.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 778.677.300 TL olarak gerçekleşmiştir. 
  • Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. 
  • Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 1.300.815 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 47.605.648 adet nominal değerli paylar için 1.093.977.791,04 TL tutarlı talep gelmiştir. 
  • Dağıtım sonucunda 1.287.718 adet yatırımcıya 33.885.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
     

ALTINKILIÇ KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda toplamda 33.885.000 lot dağıtıldı. Sosyal medyada ise yatırımcılar pay başına en çok 42-43 lot düştüğünü paylaşıyor.

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