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Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. bugün KAP'a kayıtlı sermaye tavanı arttırımına ilişkin Ticaret Bakanlığı onayı hakkında açıklama yaptı.

13 Kasım 2024 | 20:45
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması

Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen 900.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,-TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili için II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzun onaylandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onayların akabinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Kasım 2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00102810340 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilmiştir. Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
 

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Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
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