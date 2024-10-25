Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı

Anadolu Efes'ten bugün (25 Ekim) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen 900.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,-TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili için II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca 25.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.