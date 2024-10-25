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Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AFES) bugün KAP'a kayıtlı sermaye tavanı artırımı SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

25 Ekim 2024 | 19:38
Son Güncellenme: 25 Ekim 2024 | 19:38
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı

Anadolu Efes'ten bugün (25 Ekim) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilen 900.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,-TL'ye çıkarılması ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinin ekteki şekilde tadili için II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca 25.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

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24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
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