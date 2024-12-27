Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu

Anadolu Efes'in KAP'ta yer alan açıklamasındaki bilgiler şöyle:

Operasyonlarımızın satış ve ticari stratejileri arasındaki uyumu artırmak için organizasyon yapımızda değişiklik olacaktır. Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Bölgesel Pazar Geliştirme Direktörü (CIS-OS-CAR) olarak görev yapan Sn. Onur Turan, Anadolu Efes Grup Satış Stratejileri Direktörü pozisyonuna 1 Ocak 2025 itibarıyla atanacak olup yeni rolünde, Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO'su Sayın Onur Altürk'e raporlayacaktır.

Ayrıca, 1 Mart 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere üst yönetim değişikliği uyarınca Efes Gürcistan Genel Müdürü olarak görev yapan Sn. Veli Dinçel, Coca-Cola İçecek Kazakistan Genel Müdürü olarak atanacaktır. Sn. Veli Dinçel'den boşalan pozisyonu doldurmak üzere Anadolu Efes Türkiye Satış Stratejileri Direktörü olarak görev yapan Sn. Burç Kurtoğlu, aynı tarihten itibaren Efes Gürcistan Genel Müdürü pozisyonuna atanacaktır.

ONUR TURAN KİMDİR?

Sn. Onur Turan, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine 2008-2015 yılları arasında Efes Rusya'da Lojistik Sistemleri Yöneticisi, SABMiller-Efes Rusya Entegrasyon Yöneticisi ve Modern Kanal Satış Projeleri Müdürü rollerinde görev alarak başlamıştır. 2016'dan itibaren kariyerinde Anadolu Efes Grup Ofisi'nde Grup Ciro Geliştirme Müdürü, Route to Market Müdürü ve AB InBev-Efes Rusya Entegrasyon Lideri; Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Ticari Mükemmellik Müdürü; Anadolu Efes Türkiye'de Ticari Projeler Müdürü ve Ticari Pazarlama Direktörü görevlerini üstlenmiştir. Nisan 2023 itibarıyla, Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörlüğü'nde Bölgesel Pazar Geliştirme Direktörü (CIS, Denizaşırı Bölgeler, Orta Asya) olarak görev yapmaktadır.

BURÇ KURTOĞLU KİMDİR?

Sn. Burç Kurtoğlu, 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine Batuman Consulting'de başlayan Sn. Kurtoğlu, 2010-2012 yılları arasında Danışman olarak çalışmıştır. Ardından 2012-2015 yılları arasında Tuborg Pazarlama A.Ş.'de Finansal Geliştirme Uzmanı ile Finansal Projeler ve İş Geliştirme Yöneticisi görevlerini yapmıştır. 2016-2019 yılları arasında Frito-Lay'de Ticari Harcamalar Strateji Müdürü ve Satış Finans Müdürü rollerini üstlenmiştir. 2019 yılında Anadolu Efes'e Ticari Harcamalar Müdürü olarak katılan Sn. Kurtoğlu, 2021 yılında Ticari Harcamalar ve Ulusal Zincir Mağazalar Müdürü olarak görev yapmıştır. Ocak 2022'den itibaren Anadolu Efes Türkiye Satış Stratejileri Direktörlüğü bünyesinde Satış Stratejileri Direktörü görevini sürdürmektedir.