Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre başına brüt 5,1327426 TL, net 4,3628312 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 28 Mayıs ve 30 Mayıs. Şirketten şu açıklama yapıldı:

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında 5.180.552.000 TL (ana ortaklık payları) net dönem karı ve yasal kayıtlarında 2.645.554.987,00 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2024 hesap dönemi sonu itibarıyla bilançosunda yer alan dönem karından karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 513,27 oranında, 1.250.000.000,00 TL kâr payı dağıtılmasına, dağıtıma konu edilmeyen dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve buna göre;

1) Tam mükellef kurum ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 513,27 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 5,1327 TL brüt (=net) kâr payının,

2) Diğer pay sahiplerine de % 436,28 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 4,3628 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 28.05.2025 tarihinden itibaren başlanılmasına yönelik kar dağıtımı teklifimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.