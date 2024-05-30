Analiz: Halk Yatırım'dan Şok Marketler (SOKM) için yeni hedef fiyat

Halk Yatırım, bilanço analizinde beklenti altında gelen kar için "Faaliyet giderlerinin tahminimizin oldukça üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, beklentimizin aksine kaydedilen operasyonel zarar etkili oldu. Şirket, 1Ç24’te faaliyet giderlerinin önemli oranda artış göstermesi sonucunda, TMS 29 etkisi dahil 430 mn TL operasyonel zarar kaydetti. Operasyonel zarar kaydedilmesine karşın, 315,3 mn TL seviyesinde gerçekleşen yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi altında kaydedilen faiz geliri ve 2.899 mn TL seviyesinde gerçekleşen parasal kazanç sınırlı da olsa şirketin net kar açıklamasında etkili oldu" diyor.

Analizde satış gelirlerinin kurum beklentisini karşıladığı belirtiliyor ve "1Ç24’te Şok Marketler’in konsolide satış gelirleri TMS 29 etkisi dahil, yıllık bazda %3,8 artışla 37.237 mn TL ile kurum beklentimiz olan 37.085 mn TL’ye paralel gerçekleşti. Bu arada, 20.764 mn TL olan 1Ç23 cirosu da enflasyon muhasebesi sonrası 35.867 mn TL seviyesine revize edilmiş oldu. Yılın ilk çeyreğinde ana Şok markası altında net 64 yeni mağaza ve bir depoaçılışı kaydeden şirketin Mart sonu itibarıyla 10.789 mağazası bulunuyor " deniliyor.

" deniliyor. Halk Yatırım analizinde 12 aylık hedef fiyatı 93,25 TL’den 80,60 TL’ye revize ediyor, ‘AL’ yönünde bulunan tavsiyesini ‘TUT’a çekiyor.

Analizde "Personel giderlerinin etkisiyle yılın ilk yarısında yüksek faaliyet giderlerinin devam edeceğini; yılın ikinci yarısında ise operasyonel kaldıraç avantajının ortaya çıkmasıyla marjların kademeli olarak iyileşebileceğini ve yılı enflasyon muhasebesi dahil %2 FAVÖK marjı ile tamamlayacağını öngörüyoruz" yorumu var.

Kaynak: Halk Yatırım

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