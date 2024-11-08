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Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama

Arçelik A.Ş. (ARCLK) dün (7 Kasım) KAP'a İtalya'daki operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

08 Kasım 2024 | 01:21
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama

Arçelik'ten dün (7 Kasım) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Whirlpool Corporation ve Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinin Arçelik kontrolü altında birleştirilmesi işleminin tamamlanmasını takiben,  İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla, İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) nezdinde ilgili diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendika ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere başlanmıştır.

Yapılan görüşmelerde, Beko Europe tarafından makroekonomik koşullar, sektördeki daralma ve ülkedeki fazla kapasite nedeniyle yaşanan verimlilik sorunları hakkında bilgi sunulmuş; Şirketimizin ülkeye olan inancı ile İtalya'daki operasyonların daha verimli hale getirilmesi hedefi doğrultusunda pişirici kategorisi ile endüstriyel tasarım alanında ülkenin önemi ile çamaşır ve soğutucu operasyonlarının geleceğinin değerlendirilmesi gibi stratejik yaklaşımlar paylaşılmıştır. Uzun vadeli planın detaylarına yönelik görüşmelere devam edilecek olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

 

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Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
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Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
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