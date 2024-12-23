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Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?

Armada Gıda SPK'dan halk arz onayı alan son şirket. Peki, Armada Gıda halka arz tarihi ne zaman? Kaç lot dağıtacak? İşte Armada Gıda halka arzı hakkında notlar.

23 Aralık 2024 | 00:50
Son Güncellenme: 23 Aralık 2024 | 00:53
Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?

SPK'nın son bültenine göre kurul Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylamıştı. Karara göre Şirket'in 219 milyon 984 bin TL olan mevcut sermayesini bedelli olarak 263 milyon 980 bin 843 TL'ye artırımı sırasında oluşan 43 milyon 996 bin 843 TL pay ile mevcut ortaklardan Fethi Kalıpçı Sönmez’in sahip olduğu 734 bin 80 TL, Mehmet Hayri Sönmez’in sahip olduğu 191 bin 665 TL ve Sadettin Saygın Sönmez’in sahip olduğu 907 bin 412 TL nominal değerli olmak üzere toplam 45 milyon 830 bin TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Fethi Kalıpçı Sönmez’e ait 3 milyon 670 bin 479 TL, Mehmet Hayri Sönmez’e ait 958 bin 351 TL ve Sadettin Saygın Sönmez’e ait 4 milyon 537 bin 170 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 9 milyon 166 bin TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. İşte Armada Gıda halka arzına ilişkin notlar:

ARMADA GIDA HALK ARZ TARİHİ, FİYATI

  • Halka arz fiyatı: Armada Gıda (ARMGD), Global Menkul Değerler liderliğinde 40 TL’den “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile halka arz edilecek.
  • Halka arz tarihi: 25-26-27 Aralık 
  • Borsa kodu: ARMGD
  • Halka Arz Büyüklüğü: 1.833.200.000 TL
  • Ek Satış Olması Halinde Halka arz büyüklüğü: 2,19 milyar TL 
  • Halka Açıklık Oranı: 17,36%
  • Ek Satış Olması Halinde Halka açıklık oranı: Yüzde 20
  • Katılım Endeksi: Uygun değildir

ARMADA GIDA KAÇ LOT DAĞITACAK

Armada Gıda'nın halka arz şekli şöyle:

43.996.843 TL Nominal Sermaye Artırımı
1.833.157 TL Nominal Ortak Satışı
9.166.000 TL Ek satış

Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtılacak.

Tahsisat Grupları 

  • %60 Yurt İçi Bireysel - 27.498.000 TL Nominal
  •  %39 Yurt İçi Kurumsal - 17.873.700 TL Nominal
  • %1 Şirket Çalışanları - 458.300 TL Nominal

FON KULLANIM YERİ

%40 - %50 > Yatırım Fonlanması
%45 - %50 > İşletme Sermayesi

ARMADA GIDA NE İŞ YAPIYOR?

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Armada Gıda toplam 3 fabrikası ile 9 ana ürün grubundaki bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıdalar, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünlerin işlenmesi, ekstrüzyon yöntemi ile ön pişirilmesi, satışı, ithalatı ve ihracatının yapılması, transit alış ve/veya satışının yapılması faaliyetleriyle iştigal ediyor. Firma toplamda 45 ülke ile ithalat; 90 ülke ile ihracat yapıyor. İzahnameye göre şirketin merkez adresi Mersin'de. Yine izahnameye göre şirketin 283 kişi mavi yaka ve 139 kişi beyaz yaka olmak üzere 422 personel (eylül sonu itibarıyla) istihdam ediliyor.

ARMADA GIDA ORTAKLIK YAPISI

İzahnameye göre Armada Gıda’nın 5% ve üzerinde payı olan 4 ortağı bulunuyor. Şirketin 39%’u Fethi Kalıpçı Sönmez’e, 40%’ı Sadettin Saygın Sönmez’e, 11%’i Mehmet Hayri Sönmez’e, 10%’u ise Armada Anadolu Gıda Ticaret’e ait.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM?

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fethi K. Sönmez. Armada Gıda'nın internet sitesinde biyografisi şöyle paylaşılıyor: Armada Gıda kurucusu 1972 Gaziantep doğumludur. Bilkent Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi mezunudur. TÜSİAD ve DEİK Üyesi’dir. GPC (Dünya Bakliyat Konfederasyonu) bünyesinde aktif olarak görev almakta olup GPC Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
 

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