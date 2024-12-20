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ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu

Aselsan ile SSB arasında toplam tutarı 94.517.200,- ABD Doları olan sözleşmeler imzalandı.

20 Aralık 2024 | 10:06
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (20 Aralık) KAP'a yeni iş ilişkisini duyurdu. Şirketten yapılan bildirim şöyle:

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemleri, Hava Komuta Kontrol Sistemi ve Kent Güvenliği Projeleri kapsamında Güvenlik Sistemlerinin tedarikine ilişkin toplam tutarı 94.517.200,- ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2025-2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir.
 

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19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
ASELSAN yeni satış sözleşmesini duyurdu
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