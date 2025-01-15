ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması

ASELSAN'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

ASELSAN, Yeni Radar Entegrasyon Merkezinde Üretime Başladı

ASELSAN, tasarım, test ve seri üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürmektedir.

Şirketimiz, son yıllarda AESA tabanlı radar teknolojilerinde çok önemli bir mesafe kat etmiş, dünyanın önde gelen radar tasarım ve üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda, özellikle yurtdışı siparişlerde ciddi bir ivme yakalamıştır.

ASELSAN, bu talep artışını karşılamak amacıyla, 50 milyon ABD Doları yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezini bu yıl başında devreye almış, önemli bir kapasite ve verimlilik artışı sağlamıştır.

Ayrıca, planlı siparişler ve büyüme hedefleri doğrultusunda, şirketin mevcut radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlanmıştır. Toplam 73 bin m2 kapalı alana sahip olacak bu tesisin 2027 sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.