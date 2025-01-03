ASELSAN, organizasyon değişikliği ve atamaları KAP'a bildirdi

Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle: ASELSAN, savunma sanayindeki öncü rolünü ve teknoloji üretimindeki liderliğini güçlendirme vizyonuyla, organizasyonel yapısını daha dinamik ve odaklı bir hale getirmek için önemli bir adım atmıştır.

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı; şirketin büyüme stratejilerini desteklemek, yüksek teknolojide odaklanmayı artırmak, oyun değiştirici teknolojiler geliştirmede ulaşılan küresel yetkinliği daha da yukarı taşımak amacıyla; "Aviyonik ve Güdüm Sistemleri Sektör Başkanlığı" ve "Mikroelektronik ve Elektro-optik Sektör Başkanlığı" olmak üzere iki Sektör Başkanlığı şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.

Aviyonik ve Güdüm Sistemleri (AGS) Sektör Başkanlığı görevine Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı Murat KARATAŞ; Mikroelektronik ve Elektro-Optik Sistemler (MEOS) Sektör Başkanlığı görevine MGEO Elektro-Optik Tasarım Direktörü İsmail ÖZSARAÇ atanmıştır.

Ayrıca;

M. Mustafa AKKUL'un emekli olması nedeniyle boşalan Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör Başkanlığı görevine Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanı Mustafa YAMAN;

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sektör Başkanlığı görevine Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Radar Programları Direktörü Yusuf Bora KARTAL atanmıştır. Alınan Yönetim Kurulu kararları, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ASELSAN'dan 210,1 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN bugün ayrıca 210,1 milyon avroluk sözleşme duyurdu. Bu sabah yapılan açıklamaya göre ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 avro tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.







