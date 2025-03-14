Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama

Astor Enerji A.Ş'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

31.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu soruşturma sonucunda, yargı yolu açık olmak üzere şirketimiz ekonomik bütünlüğüne idari para cezası verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurulu tarafından öngörülmüş olan 339.807.744,37.TL tutarındaki idari para cezası, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesinin ardından mevzuatta öngörülen süre içerisinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak defaten ödenecektir.

Bu cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olup şirketimiz bu karara karşı tüm hukuk yollarına başvurabilecektir.