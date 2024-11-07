Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek

Astor Enerji AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, proje kapsamında 1000 ve 1500 volt gerilim seviyelerinde, hava ve su soğutmalı olmak üzere merkezi invertör ve depolamalı merkezi invertör tasarımı geliştirileceği ve prototip üretiminin 2025'te tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, söz konusu projeyle, Türkiye’deki rüzgar ve güneş enerjisi projelerine sağlanan yerli katkı payı teşviklerinden faydalanılabilmesine yönelik ekonomik avantajlar ve üretim imkanları sunulması, yeni ihracat pazarlarının geliştirilmesi, güç elektroniği konusunda AR-GE bilgi birikiminin artırılması ve anahtar teslim proje çözümlerinde şirketin pazar payının büyütülmesi amaçlanıyor.

Ürün geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha önce inşaatına başlandığı duyurulan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanındaki yeni üretim tesisi içinde yıllık 1 gigavat kapasiteli bir üretim hattı kurulması ve bu hattın 2025’in sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda 6 Kasım'da, Astor Enerji ile yurt içi yerleşik bir firma arasında, merkezi invertör ve depolamalı merkezi invertör tasarım, geliştirme ve prototip üretimi konusunda tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile kaynak kodları Astor Enerji'ye ait olmak üzere bir danışmanlık ve prototip geliştirme sözleşmesi imzalandı.

Şirket, söz konusu yatırım ve geliştirme süreci ile enerji sektöründe yerli üretim kapasitesini artırmayı ve teknoloji geliştirme alanında lider firmalar arasında yer almayı hedefliyor.