ALES/3 sınav ve başvuru tarihi belli oldu

Bu sınav, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacaklar ile öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve okutman gibi akademik kadrolarda yer almayı hedefleyenler için kritik bir öneme sahip.

Başvuru süreci ve tarihleri

ALES/3 2025 başvuruları 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim 2025'te sona erecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da mobil uygulama aracılığıyla kolayca yapabilecekler. Belirtilen tarihlerde başvurusunu tamamlayamayanlar için 21 Ekim 2025'te geç başvuru fırsatı sunulacak. Ancak, bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti %50 zamlı olacak.

Sınav tarihi ve kuralları

ALES/3 2025 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Sınav, ülke genelindeki merkezlerde 150 dakika sürecek. Sınav salonlarına giriş için son saat 10:00 olarak belirlendi. Adayların sınav günü bu kurala dikkat etmeleri ve zamanında sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.