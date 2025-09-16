Flash Haber TV ihale takvimi uzatıldı

TMSF'den yapılan açıklamada, 12 Ağustos 2025 tarihli ve 32984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminin uzatıldığı bildirildi.

Buna göre, bilgi odasından yararlanmak için son tarih 13 Ekim 2025'e, son başvuru tarihi 14 Ekim 2025 saat 16.00'a ertelendi.

İhale tarihi 15 Ekim 2025 saat 15.30'a alınırken, yapılması halinde pazarlık tarihi de 17 Ekim 2025 saat 15.30'a uzatıldı.

Önceki duyuruda, muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihalede kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ve ihalenin TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA