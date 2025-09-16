Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (15 Eylül)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Nordex şirketi arasında, Türkiye'de 2025 yılı içinde kurulacak olan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projeleri kapsamında, söz konusu projelere ait rüzgâr türbinlerinin taşıma, kaldırma ve montaj hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 7.200.000 USD olup, söz konusu projelerin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.