  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (15 Eylül)

Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (15 Eylül)

Borsa İstanbul'da 15 Eylül'de 3 şirket 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında KAP'a açıklamalarda bulundu.


Son Güncellenme:
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (15 Eylül)

Borsada dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 3 şirket şöyle:

1 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

Açıklama şöyle: 

Şirketimizin, bir kamu kurumunun açtığı Veri Tabanı Sunucusu Kapasite Artırımı İhalesinde en iyi fiyatı vererek birinci olduğu ihale komisyonu kararı ile tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 118.600.000,00 TL. (YÜZ-ON-SEKİZ-MİLYON-ALTI-YÜZ-BİN TÜRK-LİRASI)

 

 

2 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Nordex şirketi arasında, Türkiye'de 2025 yılı içinde kurulacak olan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projeleri kapsamında, söz konusu projelere ait rüzgâr türbinlerinin taşıma, kaldırma ve montaj hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 7.200.000 USD olup, söz konusu projelerin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

 

3 PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. (PENTA)

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. (PENTA)

Açıklama şöyle:

Penta Teknoloji, Akıllı Veri Altyapısı şirketi olan NetApp, Inc. ile yeni bir iş ortaklığı gerçekleştirerek ürün yelpazesini genişletti. Veri depolama alanında akıllı çözümler sunan NetApp'ın ileri seviye veri depolama ürünleri, yeni iş birliği kapsamında Penta Teknoloji güvencesi altında Türkiye'deki iş ortakları ile buluşacak.
