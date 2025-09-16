BİM (BIMAS) 2. taksit temettü ödeme tarihi ne zaman?

BİM bu yıl 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü açıkladı. İlk iki taksit net 3,4 TL, son taksit ise 4,25 TL. Eylül ayında şirket 2. taksit temettü ödemesini yapıyor. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Eylül (yarın). Ödeme tarihi ise 19 Eylül olarak açıklandı. Son taksit Aralık ayında ödenecek. Şirket temettü kararını şöyle duyurmuştu:

26.03.2025 ve 29.04.2025 tarihli açıklamalarımızda, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi ile iptal edilecek paylara düşen temettü miktarının diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Payların iptal süreci tamamlanmış olup, pay başına düşen temettü miktarları bu doğrultuda güncellenmiştir.

Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esası kullanılarak, bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 13,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye brüt 13,0 TL, net 11,05 TL nakit kar payı ödenecektir.

Nakit kar payı dağıtımı üç taksitte gerçekleştirilecektir. İlk taksit 18.06.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,0 TL olarak, ikinci taksit 17.09.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,0 TL olarak, 3. taksit ise 17.12.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 5,0 TL olarak dağıtılacaktır.