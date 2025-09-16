Borsada dün 1 şirket SPK'ya bedelli başvurusu yaptı

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün KAP'a, SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusuna (Yüzde 50) ilişkin açıklamada bulundu. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak; 330.000.000 TL (Üç Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 220.000.000 TL (İki Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %50 oranında 110.000.000 TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) tutarında nakit (bedelli) olarak arttırılarak 330.000.000 TL (Üç Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporu ve İzahname'nin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.09.2025 tarihi itibariyle başvuruda bulunulmuştur.