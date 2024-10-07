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Atakey Patates'ten geri alım kararı

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) bugün KAP'a 'Pay Geri Alım Programının başlatılması' hakkında açıklama yaptı.

07 Ekim 2024 | 22:18
Atakey Patates'ten geri alım kararı

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz'in 14.06.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan Pay Geri Alım Programı ("Program") onaylanmış ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmiş idi. Yapılan müzakereler neticesinde anılan Program çerçevesinde geri alıma başlanmasına karar verilmiştir. Program süresi 3 yıl olup, Program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami toplam pay sayısı, sermayenin %2,5'ine tekabül eden 3.469.200 adettir. Ekonomik ve ticari koşulların, sermaye piyasasındaki şartların, Borsa İstanbul'daki işlem hacimlerinin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu, belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesi ya da durdurulması konusunda tam yetkilidir. Program kapsamında ilk etap geri alım işlemleri için başlangıç tarihinin 09.10.2024 ve bitiş tarihinin 09.04.2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 

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Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
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