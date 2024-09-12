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  • Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faizde indirime gitmesinin ardından günü yükselişle tamamladı.

12 Eylül 2024 | 21:02
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 değer kazanarak 512,08 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artışla 8.240,97, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 18.518,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 yükselişle 7.435,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artışla 33.453,78 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,282 yükselerek 1,104 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'deki enflasyon verileri sonrası pozitif seyir izlenirken, ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. Böylece ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine gitti.

Banka ayrıca bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini iç talebin katkısının zayıflayacağı öngörüsüyle yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 0,8'e düşürdü.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi, tüketim ve yatırımları desteklemelidir." dedi.

Lagarde, verilerin, enflasyon hedeflerine doğru yol almada kendilerine güvence verdiğini belirterek, "Projeksiyonlarımızın sağlamlığı ve dayanıklılığına olan güvenimiz arttı." ifadesini kullandı.

ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1,7 ile öngörülerin altında yükseldi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 7 Eylül ile biten haftada 230 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına işaret ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine başlamasının yerinde olduğunu düşündüklerini bildirdi. AA

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